El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, anunció este miércoles ante el Senado que las empresas mineras financiarán las obras del ramal C14 del Belgrano Cargas, mientras que el Gobierno nacional asumirá el compromiso de invertir en la recuperación del C15, corredor estratégico para la producción agroindustrial del norte argentino y la conexión ferroviaria con Bolivia.

El funcionario adelantó que el próximo lunes 30 de noviembre se firmará un convenio con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en el que quedarán plasmados los compromisos de inversión.

Durante su exposición ante los senadores nacionales, Santilli mencionó a Posco, Taca Taca y Rio Tinto como los actores del sector minero que financiarán las obras del C14, ramal que conecta la Puna salteña con Chile y sus puertos sobre el océano Pacífico.

Respecto del C15, el jefe de Gabinete aseguró que el Estado nacional se hará cargo de las inversiones, aunque previamente se realizará un estudio.

"Nosotros como Gobierno nacional nos vamos a comprometer a hacer la inversión del C15 con un previo estudio, pero va a estar todo incluido en el convenio, estudio e inversión del C15 que nos permite la salida a Bolivia y que nos permite la integración regional", expresó Santilli.

El anuncio representa un avance en las gestiones que llevan adelante el Gobierno provincial, los legisladores nacionales por Salta y las entidades empresariales, aunque el funcionario no precisó los montos de las inversiones ni los plazos de ejecución de las obras.

Las idas y vueltas por las inversiones ferroviarias

El compromiso anunciado por Santilli llega después de varias semanas de incertidumbre y cuestionamientos a las condiciones establecidas en los pliegos de privatización del Belgrano Cargas, cuya concesión está prevista por 50 años.

Como informó El Tribuno el último fin de semana, las siete entidades que integran la Mesa Empresaria de Salta mantienen sus reparos al proceso debido a que las obras de recuperación de los ramales C14 y C15 fueron contempladas como inversiones opcionales y no obligatorias para los futuros adjudicatarios.

El pasado 21 de octubre, Sáenz, representantes del sector empresario y funcionarios provinciales mantuvieron una reunión en Casa Rosada con Santilli y autoridades vinculadas con el sistema ferroviario.

En aquella oportunidad, desde el Gobierno nacional se plantearon dos alternativas: avanzar con una adenda que estableciera la obligatoriedad de las obras en el C14 y gestionar financiamiento internacional para recuperar el C15.

Sin embargo, las posteriores modificaciones de los pliegos no incorporaron ninguna de esas garantías. La resolución 1914/2026 flexibilizó los requisitos para los oferentes y trasladó la apertura de ofertas del 11 de noviembre al 21 de diciembre, pero mantuvo el carácter opcional de las inversiones reclamadas por Salta.

La situación generó preocupación entre los empresarios, quienes advirtieron que los futuros concesionarios podrían priorizar los corredores de mayor rentabilidad y postergar aquellos cuya recuperación requiere desembolsos importantes.

Ahora, la alternativa anunciada por Santilli contempla un esquema diferente: financiamiento privado del sector minero para el C14 y un compromiso de inversión del Estado nacional para el C15.

Por qué Nación no incluyó las obras obligatorias

Durante su exposición en el Senado, Santilli también explicó los motivos por los cuales el Gobierno nacional optó por no incorporar la obligatoriedad de esas inversiones en los pliegos de concesión.

Reconoció que existía la posibilidad de avanzar con una adenda, pero argumentó que sumar obras obligatorias incrementaría los costos que deberían afrontar los interesados en la concesión.

El jefe de Gabinete sostuvo que la prioridad es resolver las principales obras troncales del Belgrano Cargas para garantizar una mayor capacidad de transporte hacia los puertos.

Entre ellas destacó la circunvalación ferroviaria de Santa Fe, donde las actuales limitaciones para la circulación de trenes condicionan el traslado de cargas provenientes del norte argentino.

Santilli también defendió la necesidad de fortalecer el transporte ferroviario y fluvial como herramientas para reducir los costos logísticos de las economías regionales.

Una inversión de hasta 90 millones de dólares

La recuperación del ramal C15, que se extiende desde Perico, en Jujuy, hasta la estación de Pocitos, en Salvador Mazza, requeriría una inversión estimada de entre 60 y 90 millones de dólares.

La estimación más elevada contempla la reconstrucción de tres puentes y la reposición de rieles en un tramo de poco más de 80 kilómetros de vías prácticamente inexistentes.

Según un relevamiento elaborado a partir de información de la Sociedad Rural Salteña, Prograno y empresas agroindustriales, en el área de influencia del corredor se generan anualmente más de dos millones de toneladas de granos, azúcar, papel, alcohol y bioetanol.

Buena parte de esa producción depende actualmente del transporte carretero, con fletes que alcanzan los 80 dólares por tonelada hacia Rosario. Un servicio ferroviario eficiente podría reducir los costos logísticos hasta un 30%, dependiendo de las condiciones de cada operación.

La recuperación del C15 también permitiría mejorar la articulación con el nodo logístico de General Güemes, donde confluyen el C14, orientado hacia Chile, y la red ferroviaria que conduce a los puertos del Gran Rosario.

Por su parte, las inversiones en el C14 resultan fundamentales para acompañar la expansión de la actividad minera, particularmente de los proyectos vinculados con el litio y otros minerales.

La expectativa por el convenio del lunes

Tras las sucesivas gestiones y los compromisos que hasta ahora no se tradujeron en modificaciones sustanciales de los pliegos, la atención estará puesta en los alcances del convenio que firmarán Sáenz y las autoridades nacionales.

El anuncio de Santilli abre una nueva instancia para la recuperación de ambos corredores ferroviarios. No obstante, todavía resta conocer los mecanismos de financiamiento, los montos comprometidos, los plazos de ejecución y las garantías que tendrán las inversiones.

La definición resulta especialmente relevante ante la proximidad de la apertura de ofertas para la privatización del Belgrano Cargas, prevista para el 21 de diciembre.



