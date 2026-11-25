Es inimputable el hombre que atacó con un cuchillo a un niño de 12 años en B° Castañares
El hecho ocurrió en horas de la tarde del 12 de noviembre cerca del Club Sanidad, en la zona norte de la ciudad, cuando el chico bajaba del colectivo.
Salta Hoy
25 / 11 / 2026
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La jueza Sandra Espeche sobreseyó por inimputabilidad al hombre de 31 años acusado de herir con un elemento cortante a un niño de 12 años.
El Servicio Médico Forense determinó una incapacidad psíquica irreversible que le impide comprender o dirigir sus actos, en el marco de antecedentes de esquizofrenia y psicosis.
La resolución ordenó que continúe internado en el Hospital Miguel Ragone bajo control judicial para su tratamiento y medidas de seguridad.