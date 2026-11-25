La jueza Sandra Espeche sobreseyó por inimputabilidad al hombre de 31 años acusado de herir con un elemento cortante a un niño de 12 años.

El Servicio Médico Forense determinó una incapacidad psíquica irreversible que le impide comprender o dirigir sus actos, en el marco de antecedentes de esquizofrenia y psicosis.

La resolución ordenó que continúe internado en el Hospital Miguel Ragone bajo control judicial para su tratamiento y medidas de seguridad.