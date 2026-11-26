Histórico juicio por jurado en Tartagal por el homicidio de un cobrador de bingos
El primer juicio por jurado de ese distrito judicial se desarrollará del 1 al 3 de diciembre por el homicidio criminis causa del cobrador de bingos Adrián Pérez, ocurrido en julio de 2024 en General Mosconi.
Salta Hoy
26 / 11 / 2026
Tres hombres de 32, 39 y 56 años enfrentarán el debate ante la jueza técnica Sandra Sánchez y la fiscalía encabezada por Gonzalo Ariel Vega.
Según la acusación, la víctima de 38 años fue atacada con arma blanca para robarle la recaudación y luego su cuerpo quedó en una camioneta incendiada.
La autopsia determinó que la herida pulmonar causó la muerte antes de que actuara el fuego.
El martes 1 se seleccionarán doce jurados titulares y cuatro suplentes con identidad reservada antes de los alegatos iniciales.
Este proceso marca un hito institucional para el norte provincial.