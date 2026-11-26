El organismo aconsejó planificar las compras y verificar directamente con cada comercio los productos incluidos y las condiciones de las promociones.

Para comprar por internet, sugirió ingresar a sitios oficiales y evitar enlaces sospechosos, además de no compartir datos personales, contraseñas ni códigos bancarios.

También pidió revisar los costos de envío, el precio final y el importe total de las cuotas, y comprobar que el cobro coincida con lo anunciado.

Recomendó guardar comprobantes y capturas de las ofertas; en general, las compras online pueden cancelarse dentro de los diez días corridos, según las excepciones legales.

Ante inconvenientes, se pueden realizar consultas o denuncias en consumidorsalta.gob.ar o en las oficinas de calle España 1350, de lunes a viernes, de 8 a 14.