Consejos para evitar engaños durante el Black Friday
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor recomendó comparar precios antes de aprovechar las ofertas del Black Friday, previsto para el viernes 27 de noviembre.
Salta Hoy
26 / 11 / 2026
El organismo aconsejó planificar las compras y verificar directamente con cada comercio los productos incluidos y las condiciones de las promociones.
Para comprar por internet, sugirió ingresar a sitios oficiales y evitar enlaces sospechosos, además de no compartir datos personales, contraseñas ni códigos bancarios.
También pidió revisar los costos de envío, el precio final y el importe total de las cuotas, y comprobar que el cobro coincida con lo anunciado.
Recomendó guardar comprobantes y capturas de las ofertas; en general, las compras online pueden cancelarse dentro de los diez días corridos, según las excepciones legales.
Ante inconvenientes, se pueden realizar consultas o denuncias en consumidorsalta.gob.ar o en las oficinas de calle España 1350, de lunes a viernes, de 8 a 14.