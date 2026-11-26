Además, tres menores de edad quedaron alojados preventivamente, mientras que otro joven de 18 años, imputado previamente, continúa detenido.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 15 de noviembre, en medio de un enfrentamiento entre grupos de los barrios Justicia y Las Tunas.

La Policía llegó tras un llamado al Sistema de Emergencias 911 por disturbios y encontró a la víctima inconsciente y con heridas graves.

El adolescente fue trasladado al hospital San Bernardo, donde se confirmó su fallecimiento.

La investigación incluyó testimonios y el análisis de cámaras de seguridad para esclarecer la participación de los sospechosos.