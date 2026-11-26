Crimen de un adolescente en Cerrillos: Dos hombres quedaron con prisión preventiva
La Justicia dictó prisión preventiva para dos hombres de 20 y 40 años imputados por el homicidio de un adolescente de 13 años en la zona de barrio Las Tunas, Cerrillos.
Salta Hoy
26 / 11 / 2026
Además, tres menores de edad quedaron alojados preventivamente, mientras que otro joven de 18 años, imputado previamente, continúa detenido.
El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 15 de noviembre, en medio de un enfrentamiento entre grupos de los barrios Justicia y Las Tunas.
La Policía llegó tras un llamado al Sistema de Emergencias 911 por disturbios y encontró a la víctima inconsciente y con heridas graves.
El adolescente fue trasladado al hospital San Bernardo, donde se confirmó su fallecimiento.
La investigación incluyó testimonios y el análisis de cámaras de seguridad para esclarecer la participación de los sospechosos.