El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, anunció este miércoles ante el Senado que las empresas mineras financiarán las obras del ramal C14 del Belgrano Cargas, mientras que el Gobierno nacional asumirá el compromiso de invertir en la recuperación del C15, corredor estratégico para la producción agroindustrial del norte argentino y la conexión ferroviaria con Bolivia.

El funcionario adelantó que el próximo lunes 30 de noviembre se firmará un convenio con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en el que quedarán plasmados los compromisos de inversión.

Durante su exposición ante los senadores nacionales, Santilli mencionó a Posco, Taca Taca y Río Tinto como los actores del sector minero que financiarán las obras del C14, ramal que conecta la Puna salteña con Chile y sus puertos sobre el océano Pacífico.

Respecto del C15, el jefe de Gabinete aseguró que el Estado nacional se hará cargo de las inversiones, aunque previamente se realizará un estudio.

“Nosotros esperamos algo firmado, algo que sea realmente vinculante”, indicó.

En otras líneas mencionó que el Ramal C15 que lleva las cargas hasta la frontera con Bolivia necesita la construcción de dos puentes y de 80 kilómetros de vías.

“Lo que puedo decir del C14 es que necesita ganar en potencia”, indicó Figueroa.