Según explicó Peralta, la institución cuenta con dos vehículos cuya habilitación caduca a fin de año de acuerdo con los plazos establecidos por la AMT.

A ello se suma el desgaste constante de las unidades por las condiciones de los caminos y calles a las que deben ingresar —con problemas frecuentes en cubiertas, tren delantero y luces—.

Durante la entrevista, contó que Hirpace operaba con un solo vehículo, ya que el otro había ingresado al taller, lo que impide cubrir todas las zonas y deja sin traslado a los chicos que dependen de esa unidad.

Agregó que el presupuesto estimado para adquirir un vehículo nuevo asciende a 80 millones.

Para avanzar en ese objetivo, un grupo de cuatro o cinco jóvenes, junto con mamás de Santa María, impulsa una estrategia para acercar la iniciativa a industriales, empresas, mineras, constructoras o comercios del rubro automotor.

Peralta señaló que el traslado resulta indispensable porque muchos niños viven lejos, en sectores donde remises o colectivos no ingresan, y porque alrededor de 30 chicos no cuentan con cobertura.

En cuanto a los cobros, la dirigente indicó que se están abonando pagos con un atraso de tres meses, y evitó profundizar sobre la ley de discapacidad aprobada en Diputados hasta conocer su reglamentación e implementación efectiva.

Por otra parte, destacó el respaldo de mayoristas de Salta y de colaboradores —incluso desde Jujuy— que permiten armar bolsones a través de trabajadoras sociales y entregar alimentos, leche, pañales y medicamentos ante demoras o faltantes en coberturas nacionales.

Finalmente, señaló que los servicios de luz y agua están cubiertos por todo el año y que la institución cuenta con el aporte del comedor escolar y la copa de leche.