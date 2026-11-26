Tragedia en Tartagal: Un niño de 12 años y su mascota murieron electrocutados en Yacuy
Ambos habrían entrado en contacto con un cable suelto en la vía pública, cuyo origen aún es materia de investigación.
Salta Hoy
26 / 11 / 2026
Ocurrió ayer alrededor de las 15:30 en San José de Yacuy, una localidad del departamento San Martín, ubicada en el límite entre Tartagal y Aguaray.
Tras el hecho, efectivos policiales, personal de EDESA y trabajadores municipales intervinieron para asegurar el sector y realizar relevamientos.
Una de las hipótesis indica que el cable podría pertenecer a una empresa de televisión o telecomunicaciones y haber tocado un conductor eléctrico, aunque todavía no fue confirmado.
Las pericias técnicas buscarán establecer cómo se produjo la descarga y determinar responsabilidades.
Vecinos reclamaron el mantenimiento del tendido aéreo y una inspección integral para prevenir nuevos accidentes.