Un chico de 16 años murió de un disparo en el tórax tras ser confundido con un ladrón
El menor falleció esta madrugada tras recibir un balazo en el puesto Elías Correa, a 5 km de Rivadavia Banda Sur y unos 360 kilómetros al este de la capital salteña.
Salta Hoy
26 / 11 / 2026
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[Imagen ilustrativa de Rivadavia Banda Sur]
Su abuela alertó a la policía, que halló al muchacho junto a un corral de una finca donde los médicos constataron el fallecimiento.
A las 6:00, un hombre de 64 años quedó demorado tras relatar que vio a alguien entre los corrales de chanchos y cabras.
El sospechoso alegó que disparó con su rifle al creer que se trataba de un ladrón.
El arma fue secuestrada y el demorado quedó a disposición de la Justicia y declarará ante la fiscalía interviniente.