[Imagen ilustrativa de Rivadavia Banda Sur]

Su abuela alertó a la policía, que halló al muchacho junto a un corral de una finca donde los médicos constataron el fallecimiento.

A las 6:00, un hombre de 64 años quedó demorado tras relatar que vio a alguien entre los corrales de chanchos y cabras.

El sospechoso alegó que disparó con su rifle al creer que se trataba de un ladrón.

El arma fue secuestrada y el demorado quedó a disposición de la Justicia y declarará ante la fiscalía interviniente.



