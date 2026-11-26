Gonzalo Guzmán Coraita, senador nacional por esta provincia, destacó por Radio Salta el trabajo conjunto de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y de la comisión plenaria de este miércoles.

Explicó que se acordó aprobar el proyecto con media sanción de Diputados para que pase al Ejecutivo.

En paralelo, los legisladores coincidieron en tratar sobre tablas un proyecto complementario que incorpore aportes de su bloque —como dar herramientas a Enacom para bloquear o dar de baja en 24 horas páginas ilegales o con presencia de menores, además de figuras penales.

En otra parte de la charla, Guzmán Coraita remarcó que Salta es una de las pocas provincias sin regulación en materia de juego ilegal.

En relación al cronograma electoral en Salta, señaló que aún no se definieron candidaturas ni estrategias de La Libertad Avanza.

“Nosotros contamos con condiciones para presentarnos solos y con candidatos propios, tras haber obtenido dos senadores nacionales en las últimas elecciones nacionales y el triunfo en la categoría de senador por capital en las provinciales”, subrayó Guzmán Coraita.

“Si Sáenz pretende un tercer mandato -aunque aún no es oficial-, también será materia de judicialización por parte nuestra”, finalizó.