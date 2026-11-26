En el marco de la conmemoración por el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Municipalidad de Salta llevará adelante una jornada comunitaria de prevención, cuidado integral y promoción de derechos bajo el lema «Salta Libre de Violencia».

El encuentro tendrá lugar este viernes 27 de noviembre, de 9:30 a 12:30, en el Paseo de la Diversidad del parque San Martín (ubicado sobre calle Lavalle, entre Urquiza y San Martín), con acceso libre y gratuito para todas las vecinas de la ciudad.

Durante toda la mañana, equipos interdisciplinarios brindarán prestaciones sanitarias y espacios de orientación ciudadana, entre los que se destacan:

-Salud y prevención: Vacunación, enfermería, control de signos vitales, consultas de medicina familiar (junto a la Residencia de Medicina General y Familiar), atención nutricional, testeos rápidos de VIH y sífilis.

-Asesoramiento y acompañamiento: Espacios de mediación comunitaria y orientación jurídica y social.

Asimismo, la propuesta contará con stands informativos y de atención de distintas áreas de la Municipalidad de Salta y del Gobierno de la Provincia, junto con la participación articulada de organismos e instituciones como la Policía Comunitaria, SEDRONAR,Fundación Boreal y Fundación Activando Saber.

De esta manera, la comuna reafirma su compromiso con el abordaje integral, la prevención y el acompañamiento cercano a las mujeres salteñas, acercando herramientas concretas de salud y contención al espacio público.