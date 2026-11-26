La 1ª Muestra Anual Internúcleos de Docentes Bilingües del Nivel Inicial, se realizó en el marco del Día del Docente Indígena. En las jornadas, se visibilizó las experiencias de enseñanza y las producciones interculturales desarrolladas a lo largo del ciclo lectivo en establecimientos educativos del departamento Rivadavia.

Las actividades se llevaron adelante en la Escuela Nº 4609 del paraje Santa Rosa, en Rivadavia Banda Sur; en la Casa de la Cultura de Coronel Juan Solá y en el Complejo Municipal de Santa Victoria Este. En cada encuentro, docentes bilingües y docentes de sala de los distintos núcleos educativos presentaron stands, materiales didácticos, producciones literarias, expresiones artísticas y recursos elaborados para incorporar las lenguas y culturas de los pueblos indígenas a las propuestas de enseñanza.

La muestra estuvo dirigida a las comunidades educativas y sus familias, con la participación de niñas y niños de los niveles Inicial y Primario, docentes, equipos de gestión escolar y referentes de las comunidades indígenas. Su propósito fue generar espacios de intercambio, socialización y reconocimiento de las prácticas pedagógicas que se construyen en las aulas, fortaleciendo el trabajo colaborativo entre las instituciones y las comunidades.

En la primera jornada, con el lema “Nate Fwlhache lhakeyis - Transmitiendo nuestra cultura”, docentes de los Núcleos Nº 93 y 135 compartieron trabajos vinculados con la lengua wichí, entre ellos materiales sobre las plantas y sus denominaciones, los días de la semana: cuentos y relatos comunitarios, libros de texturas confeccionados con elementos de la zona y tejidos con tramas propias de esta cultura.

El segundo encuentro reunió a docentes de los Núcleos Nº 72 y 92, quienes expusieron producciones relacionadas con la fauna local, trabajos realizados con fibra de chaguar, instrumentos musicales y relatos del pueblo wichí. También presentaron propuestas orientadas al cuidado del ambiente y al reconocimiento de la naturaleza como parte esencial de la vida comunitaria. Entre ellas, se destacó una iniciativa de preservación del chañar, acompañada con el mensaje: “Höp letsenek lha ka hal'ota tolhe tayhi”, que significa “Juntos podemos cuidar nuestra naturaleza”.

La tercera jornada, desarrollada con el lema “Nuestra cultura, nuestra lengua también se enseña”, contó con la participación de los Núcleos Educativos Nº 71, 85, 111 y 136. Allí se compartieron experiencias y propuestas pedagógicas con perspectiva intercultural y plurilingüe, que recuperan las lenguas maternas, los conocimientos y las expresiones culturales de los pueblos chorote, toba/qom y wichí.

La iniciativa se desarrolló mediante un trabajo articulado entre la Dirección General de Educación Inicial y la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación y Cultura, y se enmarca en el proceso de co-construcción de los Lineamientos Curriculares “Lhahanyahay” del pueblo wichí. Asimismo, se realizó en conmemoración del Día del Docente Indígena, instituido por la Ley Provincial Nº 8.393.

Esta primera muestra anual permitió conocer el trabajo que llevan adelante docentes bilingües y docentes de sala, orientado a la puesta en valor e incorporación de la cosmovisión, lengua y cultura de los pueblos indígenas en las aulas. Estas acciones ponen en valor el trabajo de la Educación Intercultural Bilingüe como política educativa provincial y contribuyen a garantizar el derecho de niñas y niños a una educación que reconozca, respete y fortalezca la diversidad cultural y lingüística de sus comunidades.