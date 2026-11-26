El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección General de Gestión del Conocimiento y la Comisión Provincial de Investigaciones Biomédicas, inició la V Jornada Provincial de Investigaciones en Salud 2026, un espacio destinado a promover la producción científica local y el intercambio de conocimientos entre instituciones sanitarias y académicas.

La actividad se desarrolla en el salón auditorio de Vicente López 585, con la participación de más de 100 profesionales, investigadores y estudiantes de los sectores público, privado y académico, bajo el lema “Integración Multisectorial: Pública, Privada y Académica de la Provincia de Salta”.

La apertura estuvo a cargo del secretario de Servicios de Salud, Martín Monerris, quien destacó la importancia de generar espacios de intercambio y articulación entre los distintos sectores para fortalecer la investigación y compartir experiencias que contribuyan al desarrollo del sistema sanitario.

Durante el encuentro se presentan trabajos de investigación desarrollados por profesionales de hospitales públicos y privados, médicos residentes e investigadores de universidades de la provincia.

Por su parte, la directora de Gestión de Calidad, Natalia Moreno, destacó que “este espacio es un encuentro de intercambio y construcción colectiva de conocimientos”. Asimismo, señaló que la integración multisectorial permite compartir distintas miradas y experiencias para abordar los desafíos sanitarios de manera conjunta, además de visibilizar el trabajo de investigación que realizan los equipos de salud.

Entre los principales ejes temáticos se encuentran la inteligencia artificial en medicina, su aplicación estratégica y responsable en las distintas etapas de la investigación científica; la bioética y la integridad científica, con aspectos legales y regulatorios de las investigaciones biomédicas y el resguardo de las personas que participan en los protocolos; y las publicaciones científicas de alto impacto, con herramientas para la escritura, publicación y transferencia de resultados.

También está prevista la entrega de distinciones a los trabajos de investigación más destacados, seleccionados por una comisión evaluadora, con el propósito de incentivar la producción y el desarrollo científico en la provincia.

Las actividades continuarán este viernes 27 de noviembre, de 8 a 16, en el mismo auditorio.

