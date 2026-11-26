El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevos aranceles de hasta el 20 por ciento para las importaciones de 14 economías, entre ellas China, Brasil, Japón, India, Corea del Sur y la Unión Europea (UE).

La medida fue comunicada por el Representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer, y apunta a lo que Washington considera prácticas comerciales injustas y un exceso de capacidad industrial que perjudica a sus productores.

La propuesta se enmarca en la sección 301 de la legislación comercial estadounidense y busca contrarrestar la sobreproducción de determinadas industrias extranjeras. Según la administración de Donald Trump, esta situación presiona los precios internacionales y afecta la competitividad de las empresas y los puestos de trabajo en Estados Unidos.

En el caso de China, algunos productos podrían enfrentar un incremento adicional de hasta el 20%, lo que elevaría los aranceles acumulados hasta el 40%. Greer advirtió que ese escenario dependerá de la evolución de los acuerdos alcanzados durante la tregua comercial del verano pasado entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping.

La iniciativa también alcanzará a economías aliadas de Washington, como la Unión Europea, Japón, India, Singapur y Corea del Sur.

En cambio, la Argentina, México y Noruega quedaron excluidos, por el momento, de esta nueva ronda de aumentos. Sin embargo, Greer señaló que Estados Unidos continúa revisando el cumplimiento de México bajo la sección 301 y no descartó posibles gravámenes específicos.

Los nuevos aranceles no entrarán en vigencia de inmediato. Antes deberán completarse distintas instancias administrativas, entre ellas audiencias, consultas públicas y otros procedimientos legales.

Según las estimaciones del funcionario, el proceso podría finalizar dentro de los próximos dos meses.

Greer también aclaró que, en la mayoría de los casos, los aumentos efectivos serían de pocos puntos porcentuales y no necesariamente alcanzarían el máximo anunciado. Además, sostuvo que la propuesta contempla los compromisos establecidos en acuerdos comerciales bilaterales, como los límites arancelarios del 15 por ciento pactados con la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán.

La respuesta de la UE

Desde Bruselas, la UE manifestó que "toma nota" de las conclusiones preliminares de la investigación estadounidense, pero rechazó los argumentos utilizados para justificar los nuevos gravámenes. Olof Gill, portavoz comunitario de Comercio y Seguridad Económica, afirmó que el bloque rechaza enérgicamente la idea de que Europa sea responsable de un exceso de capacidad industrial estructural que perjudique a otros mercados.

El anuncio norteamericano abre un nuevo frente de tensión comercial entre Washington y sus socios estratégicos, en un escenario marcado por las disputas arancelarias y la competencia entre las principales economías del mundo.

Azúcar y aviones de Brasil

Estados Unidos anunció que estudia aumentar los aranceles al azúcar y a las aeronaves provenientes de Brasil para presionar al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva a retomar las negociaciones comerciales. La propuesta contempla un gravamen adicional al azúcar y un recargo del 10% a las exportaciones de aviones terminados.

El representante estadounidense, Jamieson Greer, justificó la iniciativa al señalar que, tras más de un año de conversaciones, no hubo avances significativos para resolver las diferencias comerciales. La medida se sumaría al recargo del 25% que Washington aplica desde julio a determinados productos brasileños.

El Gobierno de Lula calificó el anuncio como una "amenaza inaceptable", expresó su indignación y advirtió que, aunque buscará una salida negociada, no descarta aplicar medidas recíprocas.