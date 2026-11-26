Martha Firestone Ford, heredera de una de las grandes fortunas de la industria automotriz estadounidense y figura destacada del fútbol americano, murió a los 101 años en su casa de Michigan, rodeada de sus familiares.

La noticia fue confirmada el martes 24 de noviembre por los Detroit Lions, equipo de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) que su familia dirige desde hace más de seis décadas. No trascendieron las causas de su fallecimiento.

Nieta de Harvey Firestone, fundador de la reconocida compañía de neumáticos, y esposa de William Clay Ford, nieto de Henry Ford, Martha protagonizó una historia que vinculó a dos de las familias empresariales más importantes de Estados Unidos.

Sin embargo, más allá de su vínculo con la industria automotriz, logró construir su propio legado en el ámbito deportivo.

La mujer que unió a las familias Ford y Firestone

Martha Parke Firestone nació el 16 de septiembre de 1925 en Akron, Ohio. Creció en el seno de una familia vinculada a la industria de los neumáticos y a los círculos más exclusivos de la sociedad estadounidense.

Su historia con William Clay Ford estuvo marcada por la estrecha relación que mantenían sus abuelos. Harvey Firestone y Henry Ford compartían negocios y una amistad que también incluía al reconocido inventor Thomas Edison.

El 21 de junio de 1947, Martha y William contrajeron matrimonio en una ceremonia que reunió a integrantes de importantes familias estadounidenses, entre ellas los Rockefeller y los Edison.

La pareja tuvo cuatro hijos: Martha, Sheila, William y Elizabeth.

A los 88 años asumió la conducción de un equipo de la NFL

La pasión de Martha por el fútbol americano comenzó durante su infancia, cuando acompañaba a su padre a los partidos de los Portsmouth Spartans, equipo que posteriormente se convertiría en los Detroit Lions.

En 1963, su marido adquirió la franquicia y el deporte pasó a ocupar un lugar central en la vida familiar.

Tras la muerte de William Clay Ford en 2014, Martha asumió el control de los Detroit Lions a los 88 años. De esta manera, se convirtió en una de las pocas mujeres propietarias y dirigentes de un equipo de la NFL.

Durante su gestión tomó importantes decisiones, entre ellas la renovación de parte de la dirigencia del club en 2015, luego de una mala racha deportiva.

"Solo quiero un equipo ganador para todos nuestros aficionados. Estoy trabajando en ello día y noche", expresó en un documental estrenado en 2019.

En 2020, a los 94 años, dejó la conducción del equipo en manos de su hija Sheila Ford Hamp. Sin embargo, mantuvo su pasión por el fútbol americano y continuó asistiendo a los partidos incluso después de cumplir 101 años.

La millonaria fortuna de Martha Firestone Ford y sus herederos

Además de su actividad empresarial y deportiva, Martha participó en iniciativas solidarias destinadas principalmente a mujeres y niños.

En 2017, la revista Forbes estimó que su patrimonio superaba los 1.280 millones de euros, una cifra que reflejaba la magnitud de la fortuna familiar.

Su hijo William Clay Ford Jr. ocupa la presidencia ejecutiva de Ford Motor Company, mientras que su hija Sheila continúa al frente de los Detroit Lions.

A Martha Firestone Ford le sobreviven sus cuatro hijos, 14 nietos y 17 bisnietos.

Tras conocerse su fallecimiento, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, destacó su compromiso con el deporte y la comunidad.

"Martha era especial. Se preocupaba profundamente por su familia, los jugadores, sus aficionados y la ciudad de Detroit", expresó.