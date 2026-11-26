En el marco del VIII Foro de los Territorios Subnacionales del Corredor Bioceánico de Capricornio que se desarrolla en Chile, una comitiva del Gobierno de Salta recorrió el puerto de Angamos, en Mejillones, para evaluar la posibilidad de recuperar operaciones de carga entre la provincia y el norte chileno.

El gerente comercial de la terminal, Felipe Larenas, recibió a la delegación y presentó las condiciones operativas del puerto. Angamos, cuenta con capacidad disponible para contenedores y carga general y dispone de accesos por carretera y ferrocarril. Durante la visita se analizó cómo aprovechar esas condiciones para despachar producción salteña, y recibir insumos y mercaderías en la provincia.

La comitiva estuvo integrada por equipos del Ministerio de Producción y Minería, de la Secretaría de Infraestructura y de Vialidad de Salta. Junto al ministro de Producción y Minería de Salta, Ignacio Lupión, participaron el secretario de Obras Públicas, Hugo de la Fuente, el director de Vialidad de Salta, Jorge Gonzalo Macedo, y Luis García Bes, subsecretario de Comercio, MiPyMEs y Logística. También acompañó la visita, Francisco Sotelo, quien coordina la actualización del Plan Logístico Provincial.

El recorrido formó parte de la agenda de infraestructura y logística que impulsa el Gobierno de Salta a través de la cartera productiva. En octubre, la Cumbre Provincial de Infraestructura y Logística reunió a organismos públicos, cámaras y empresas para analizar proyectos viales y ferroviarios y sus alternativas de financiamiento. La visita a Mejillones permitió examinar el otro extremo de ese recorrido, donde la carga salteña podría embarcarse hacia nuevos mercados o ingresar desde el Pacífico.

La provincia ya realizó operaciones con el norte chileno en ambos sentidos. Esos movimientos perdieron continuidad debido a limitaciones de infraestructura, cambios en las condiciones macroeconómicas y otros factores externos.

El trabajo de integración que llevan adelante Argentina, Brasil, Chile y Paraguay vuelve a abrir la posibilidad de recuperar ese intercambio, e incrementar las alternativas de conectividad global que hoy se concentran en los vínculos consolidados con los puertos argentinos hacia el Atlántico.

La visita a Angamos permitió precisar qué capacidad ofrece la terminal y qué accesos podrían utilizarse para volver a operar desde el Pacifico.