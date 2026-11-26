La FIFA fue víctima de un ciberataque que habría permitido el acceso no autorizado a información institucional y personal. El grupo Handsome Boy Hacking Club (HBHC) se atribuyó la acción y publicó capturas de pantalla de archivos que, según afirma, pertenecen al organismo rector del fútbol mundial.

Según BBC Sport, los ciberdelincuentes habrían entrado mediante la suplantación de identidad de empleados de la FIFA, y no a través de una vulnerabilidad en sus sistemas tecnológicos. El grupo aseguró haber accedido al entorno de Microsoft utilizado por la organización.

Entre los documentos presuntamente sustraídos figuran archivos de identidad e inmigración, registros financieros, documentación legal e información sobre la gobernanza de la FIFA, de acuerdo con The Record. HBHC afirmó que intentó extorsionar al organismo sin éxito y que después publicó el material en un foro de ciberdelincuentes.

El ataque estuvo dirigido contra la organización y no contra personas concretas, aunque entre la información comprometida había datos de carácter personal. El volumen de información que el grupo dice haber sustraído supera los 12 GB, lo que representaría menos del 0,1% del total almacenado por la FIFA.

La FIFA condenó “en los términos más enérgicos posibles” la adquisición y publicación ilícita de información, en especial de datos personales, y advirtió que estas acciones pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas. El organismo informó que colabora con las autoridades competentes, incluidas las fuerzas de seguridad, pero no precisó cuántas personas resultaron afectadas, ni confirmó las categorías de documentos ni el volumen exacto de la información comprometida.

Según BBC Sport, entre los archivos sustraídos no habría documentos relacionados con FIFA Forward Enterprise, la fallida propuesta comercial vinculada al Mundial impulsada por Gianni Infantino. Esta semana, Debbie Hewitt, presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol, obtuvo acceso a documentos sobre esa iniciativa tras firmar un acuerdo de confidencialidad.

La FIFA, con sede en Zúrich, cuenta con alrededor de 700 empleados y es responsable de regular el fútbol internacional y organizar la Copa del Mundo. El incidente se suma a otros ciberataques contra organizaciones del fútbol europeo: LaLiga de España confirmó la sustracción de datos personales de aficionados, la policía de Países Bajos detuvo a un hombre sospechoso de acceder ilegalmente a sistemas del Ajax y la Federación Francesa de Fútbol también informó de un ataque en 2025. HBHC se dio a conocer públicamente la semana pasada y aún hay poca información sobre sus integrantes y posibles vínculos con otras organizaciones.