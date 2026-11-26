El "pincha" salió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y arribó a las 20.30 al aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, donde permanecerá hasta dos días antes de la final, organizada para este sábado a partir de las 17 en el estadio "Centenario".

La comitiva del "león" se instaló en Uruguay en los días previos a la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, conocida como la "gloria eterna".

La delegación platense está alojada en el Hotel Hilton Garden Inn y el equipo se entrenará en las instalaciones de Montevideo City Torque.

En dichas jornadas en el país vecino, se contempla que haya 15 minutos abiertos a la prensa acreditada y que, posteriormente, se dedique tiempo a los periodistas antes de enfocarse de lleno, durante la concentración del viernes, en el encuentro del sábado en el estadio "Centenario".

También se organizará una conferencia de prensa, por disposición de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la que se reunirán el entrenador de Estudiantes de La Plata, Alexander "Cacique" Medina, y su par de Palmeiras, Abel Ferreira, junto con los capitanes de ambos equipos: Guido Carrillo, por el equipo argentino, y Gustavo Gómez, por el brasileño.

Al día siguiente de la final, traiga la copa en mano o no, el "pincha" tiene programado partir nuevamente hacia Buenos Aires el domingo, a las 10, desde Montevideo.