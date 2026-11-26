Carlos Tevez dio a conocer que Lionel Messi estará presente en su partido de despedida, que se llevará a cabo el 20 de diciembre.

Semanas atrás, el Apache lo había confirmado durante una charla con Rio Ferdinand, excompañero del Manchester United, quien también asistirá a la despedida. Sin embargo, hoy fue oficializado por la cuenta oficial del partido homenaje.

Hay que destacar que Messi y Tevez fueron compañeros durante varios años en la Selección argentina, donde se destacan sus participaciones en la Copa América 2007, 2011 y 2015, además de los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

El comunicado comienza con las siguientes palabras: "Es el capitán que llevó a la Selección argentina a conquistar la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Su trayectoria es única: ocho Balones de Oro, una carrera histórica en Barcelona, su paso por el PSG y su presente en el Inter Miami. Pero, por sobre todas las cosas, representa a una generación que esperó muchísimo para verlo campeón del mundo".

Asimismo, se informa en el comunicado que "junto a Carlos Tevez compartieron la camiseta de la Selección argentina y fueron compañeros en distintos momentos, entre ellos el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011. Hoy, volverán a encontrarse en una noche histórica. Será un verdadero honor recibir al mejor jugador del mundo en el último baile del Apache. ¡Leo Messi, La Bombonera te espera!".

De esta manera, La Bombonera volverá a recibir a Lionel Messi, quien ya había estado presente en otro partido de despedida, como el de Juan Román Riquelme.