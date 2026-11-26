La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central fue convertida en ley por la Cámara de Diputados al convalidar las modificaciones realizadas en el Senado.

La votación obtuvo 141 votos afirmativos y 99 abstenciones de diputados de la oposición, ya que al no rechazarlo no da lugar a la posibilidad de que el oficialismo insista con el escrito original que había obtenido media sanción en agosto.

Esta reforma era la máxima prioridad del presidente Javier Milei, ya que el objetivo central es reducir la misión del organismo a la preservación del valor de la moneda, consagrando el principio de emisión cero.

Una de las alternativas que La Libertad Avanza intentó establecer, pero no prosperó, fue un cerrojo institucional con el requisito de una mayoría de las dos terceras partes de los votos en ambas cámaras para poder remover funcionarios del Banco Central, de forma tal que, en un eventual cambio de signo político, blindar a la autoridad monetaria de turno.

Finalmente, se mantuvo el criterio que estableció el Senado al corregir el texto en la sesión del pasado 24 de septiembre, fijando una mayoría absoluta para remover funcionarios del Banco Central y además se atribuyó la exclusividad en la decisión, quitándole a Diputados la posibilidad de tener voz y voto en la integración del organismo monetario.

Los argumentos a favor y en contra de la reforma

Al expresar su rechazo a la iniciativa, la diputada nacional de Unión por la Patria Julia Strada recordó que el expresidente Carlos Menem vetó en 1992 una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central que, según señaló, "era muy parecida a la reforma que trae este Gobierno".

"En la década de los noventa, el menemismo no quiso que el Banco Central tomara deuda externa con privados porque eso comprometía el rol del Banco Central como defensor de los depósitos", sostuvo la diputada.

Además, la economista cuestionó la posibilidad de utilizar las reservas de la entidad como garantía para contraer deuda externa y advirtió que esa medida "pone en riesgo a los argentinos".

Por su parte, el diputado radical Diógenes González (UCR) anticipó su respaldo al proyecto y remarcó la importancia de contar con un Banco Central independiente.

"Nos ajustamos a lo que entendemos que debe ser, que es cuidar el valor de la moneda. Cuidarnos de la inflación es la manera de cuidar a los sectores populares. Hubiéramos preferido que esta Cámara insistiera con lo votado con la mayoría de dos tercios. Este no es el mejor proyecto, pero sí el posible", manifestó el legislador correntino.

Desde el oficialismo, Mercedes Llano (La Libertad Avanza) defendió la reforma y aseguró que su objetivo es garantizar que las futuras gestiones respeten la autonomía de la entidad monetaria.

"No podemos confiar en que quienes lo sucedan tengan la misma convicción. Allí reside la grandeza institucional de esta iniciativa: transformar una convicción personal en una obligación institucional permanente", destacó la diputada mendocina en referencia a Javier Milei.

En contraposición, Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) ratificó su rechazo tanto al proyecto original como a las modificaciones introducidas por el Senado.

"No se plantea una independencia del Banco Central. La única independencia que quieren garantizar es de las necesidades del pueblo trabajador, de la educación, los jubilados y la salud pública. Buscan blindar al capital financiero", afirmó.

El legislador también cuestionó la posibilidad de utilizar las reservas del BCRA como garantía para el endeudamiento externo y apuntó contra el presidente de la entidad, Santiago Bausili, a quien acusó de favorecer los intereses del sector financiero.

En la misma línea, Romina Del Plá (PO-Frente de Izquierda) sostuvo que la reforma profundiza una política que beneficia al capital financiero en detrimento de las necesidades sociales.

Los principales puntos del proyecto

Además de modificar el mecanismo de conformación del directorio y las mayorías necesarias para designar o remover a sus integrantes, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central busca establecer la "emisión cero" como uno de sus principios centrales.

La iniciativa modifica los objetivos establecidos en la Ley 26.739, sancionada en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y establece como mandato único del organismo la preservación del valor de la moneda, además de prohibir el financiamiento al Tesoro.

Entre sus fundamentos, el Gobierno sostiene que la inflación es consecuencia del exceso de emisión monetaria y que el Banco Central no debe asumir funciones que se aparten de su objetivo principal.

En concreto, el proyecto contempla la prohibición de:

*Los adelantos transitorios al Tesoro.

*Los préstamos a las provincias.

*La utilización de letras intransferibles.

*La conversión de utilidades en ganancias reales.

*La compra de títulos públicos en el mercado primario.

Asimismo, la reforma elimina las atribuciones del directorio vinculadas con la orientación del crédito hacia determinados sectores y la aplicación de políticas crediticias diferenciadas, funciones que el oficialismo considera ajenas a una autoridad monetaria.

La gestión de Javier Milei busca limitar la intervención de futuras administraciones sobre los recursos del Banco Central y evitar que la emisión monetaria vuelva a utilizarse como herramienta de financiamiento del Estado.

Para el Gobierno, el saneamiento de las cuentas del organismo resulta insuficiente si una próxima gestión tiene la posibilidad de "volver a prender la maquinita" y generar inflación.