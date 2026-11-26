La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) emitió una alerta hidrológica y dispuso este miércoles la apertura de las 18 compuertas del vertedero principal de la represa, ante el incremento de los caudales del río Paraná y las previsiones de nuevas subas durante los próximos días.

De acuerdo con el informe técnico del organismo, el ingreso de agua al embalse alcanzaría los 24.500 metros cúbicos por segundo durante esa jornada, con proyecciones que anticipan un aumento de entre 25.000 y 26.000 metros cúbicos por segundo.

La situación genera preocupación en Isla Apipé, Corrientes, donde las autoridades municipales deberán evaluar nuevamente las condiciones de las familias que habían regresado a sus viviendas tras la bajante. El intendente Gustavo Figueredo también anticipó que será necesario asistir a los productores ganaderos que deban trasladar sus animales hacia sectores más elevados.

Alerta por posibles inundaciones en Paraguay

Las estimaciones de la EBY prevén que el río alcance alturas de entre 4,50 y 4,70 metros en el puerto paraguayo de Ayolas durante los próximos días. El nivel de alerta se encuentra establecido en 4,20 metros, mientras que el umbral de inundabilidad urbana es de 4,50 metros.

En Ituzaingó, Corrientes, las proyecciones indican registros de entre 2,80 y 3,20 metros, frente a los 2,35 metros del miércoles. De concretarse estas previsiones, la localidad permanecería por debajo de los niveles de alerta y evacuación, fijados en 3,50 y cuatro metros, respectivamente.

Advierten que los caudales elevados podrían extenderse hasta enero

Desde Yacyretá señalaron que los aportes al embalse se mantuvieron por encima de los promedios históricos durante el último trimestre. En octubre, el caudal medio alcanzó los 14.400 metros cúbicos por segundo, un 106% superior al valor de referencia y el registro más elevado para ese mes desde 1971.

Para noviembre, en tanto, se estimó un promedio de 14.100 metros cúbicos por segundo, un 82% por encima de los valores históricos.

El organismo atribuyó este escenario a las intensas precipitaciones registradas en la cuenca de aporte directo a Yacyretá y en la del río Iguazú. Además, advirtió que los indicadores climáticos asociados al fenómeno de El Niño reflejan una elevada probabilidad de que las condiciones de aguas altas se prolonguen hasta enero de 2027.

La entidad mantiene un monitoreo permanente de la evolución hidrológica y actualizará sus proyecciones en función de las condiciones meteorológicas, con el objetivo de facilitar la implementación de medidas preventivas en las comunidades ribereñas.