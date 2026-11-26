Un grupo de veteranos de la Guerra de Malvinas protagonizó un emotivo homenaje en el Monte Longdon, uno de los escenarios de los combates más duros del conflicto de 1982. Allí, los excombatientes saltaron y cantaron al ritmo de “Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés”, en una expresión de memoria y reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas.

La visita también incluyó el cementerio de Darwin, donde los veteranos del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas – La Plata (CECIM La Plata) rindieron tributo a los argentinos caídos durante la guerra. En ese lugar dejaron una réplica de la camiseta de Lionel Messi firmada por el futbolista y enviada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“La ofrendamos a nuestros compañeros caídos en el cementerio de Darwin”, expresaron desde el CECIM La Plata, organización creada en 1982 por exsoldados conscriptos.