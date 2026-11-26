El presidente Javier MIlei festejó este jueves desde Paraguay la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que se aprobó en la Cámara de Diputados. La votación registró 141 votos afirmativos y 99 abstenciones, que corresponden a la oposición.

"Tenemos nueva Carta Orgánica para el Banco Central. Se terminó con más de 90 años de estafa via emisión de dinero para financiar déficit fiscal... VLLC!", escribió MIlei en su cuenta de X.

Entre las principales disposiciones del proyecto se encuentran la prohibición de los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles, la conversión de utilidades en ganancias reales y la compra de títulos públicos en el mercado primario.

Con esta reforma, Javier Milei busca blindar al Banco Central (BCRA) frente a eventuales cambios de Gobierno y evitar que futuras administraciones recurran a la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.

Desde el Ejecutivo señalaron que la "utilización política" del organismo comenzó en 2010, durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente de la entidad, cuando se utilizaron 10.000 millones de dólares de las reservas que, según afirmaron, "nunca se devolvieron".

También cuestionaron la modificación de la Carta Orgánica aprobada en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que amplió las facultades del organismo en materia de emisión monetaria y financiamiento al Tesoro Nacional.

"Aquel proceso marcó el inicio de un esquema que permitió utilizar al Banco Central para financiar el déficit fiscal, deteriorar el valor de la moneda y trasladar sus consecuencias al conjunto de los argentinos", expresó la Oficina del Presidente.

En ese sentido, el Gobierno destacó que la reforma apunta a dejar atrás un modelo de financiamiento basado en la emisión monetaria y establecer como principal función del Banco Central la de preservar el valor de la moneda.