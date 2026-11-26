El Senado aprobó este jueves por 43 votos el proyecto de reforma electoral impulsado por el oficialismo, cuyo eje central es la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa también incorpora el régimen de Ficha Limpia, que impedirá la postulación de candidatos con condenas en segunda instancia por delitos dolosos.

Con la aprobación en general, el proyecto obtuvo media sanción y los senadores comenzaron luego con el tratamiento de los distintos artículos en particular.

El oficialismo alcanzó un acuerdo con distintos bloques aliados para reunir los votos necesarios y avanzar con una versión acotada de la iniciativa. Además de suspender las PASO, el texto contempla la suspensión de las elecciones de representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur.

La propuesta también establece la restitución de la mitad de la publicidad electoral prevista en la legislación vigente y modifica las restricciones durante la jornada electoral.

Uno de los cambios previstos es la eliminación de la veda para comercios y espectáculos, que podrán funcionar normalmente durante el día de las elecciones. La restricción quedará limitada a las actividades proselitistas: los candidatos no podrán realizar actos de campaña durante los dos días previos a los comicios.

El proyecto también establece que el debate presidencial no será obligatorio en la primera vuelta.

Otro de los puntos centrales es Ficha Limpia, que establece que dirigentes con condenas en segunda instancia por delitos dolosos no podrán presentarse como candidatos.