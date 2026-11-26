La expectativa entra en su recta final ya que, en exactamente diez días, en el marco de la Fiesta Nacional del Deporte, se pondrá en marcha una nueva edición del Triatlón de la Cumbre, el evento insignia que consolidó su lugar como el triatlón más grande del Noroeste Argentino y que, junto a las pruebas de biatlón y trepada al cerro San Bernardo, encenderá el calendario deportivo de la región.

El poder de convocatoria quedó demostrado desde el primer día: los 1.000 cupos disponibles se agotaron en apenas 45 minutos, confirmando el enorme entusiasmo por afrontar el exigente circuito salteño. Además, la competencia volverá a destacar por su amplitud generacional, con deportistas confirmados que van desde los 15 hasta los 85 años.

Convocatoria federal e internacional

El pelotón contará con representantes de 12 provincias argentinas y un atleta de Francia (totalizando 13 distritos en el registro oficial). Mientras que el 85,4% de los inscriptos son locales, un 14,6% viajará especialmente desde distintos puntos del país y del exterior para ser parte de la cita:

Salta: 85,4%

Jujuy: 4,3%

Tucumán: 3,0%

Buenos Aires: 3,0%

Córdoba: 1,5%

Santiago del Estero: 0,7%

Catamarca: 0,6%

La Rioja: 0,4%

Misiones: 0,3%

Santa Cruz: 0,3%

Corrientes: 0,1%

Chubut: 0,1%

Francia: 0,1%

Con las inscripciones cerradas y los entrenamientos en su fase de puesta a punto, Salta se prepara para recibir a mil protagonistas en una jornada histórica para el deporte combinado y de montaña.