Un suboficial de la Delegación Salta de la Policía Federal Argentina y una mujer de 25 años son los nuevos imputados en una investigación por el tráfico de 204 kilos de cocaína que se inició hace nueve meses y lleva adelante la Unidad Fiscal Salta, con intervención de su titular, el fiscal general Eduardo Villalba. A pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy, les dictó a ambos la prisión preventiva hasta el 25 de enero próximo, mismo plazo que fijó también para la continuidad de la investigación.

El efectivo imputado es el sargento primero Roberto Carlos Aranda, quien cuenta con amplia experiencia en investigaciones vinculadas al narcotráfico. Su participación en la organización es uno de los aspectos relevantes de esta nueva etapa de la investigación, ya que la fiscalía le atribuye haber brindado información a la organización narcocriminal para facilitar sus maniobras y garantizar la impunidad de sus integrantes.

En la audiencia de formalización realizada el 19 de noviembre pasado, la auxiliar fiscal Roxana Gual —con la asistencia de Flavia Maldonado, integrante del equipo de la unidad fiscal—, imputó a ambos como presuntos coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y por la participación de un menor, en concurso real con almacenamiento. Al policía, además, se le atribuyó el de la violación de los deberes de funcionario público.

Ambos imputados fueron detenidos el 17 de noviembre pasado. El policía fue arrestado en su domicilio del barrio Santa Ana de la capital salteña, mientras que la mujer fue localizada en la vía pública, en el macrocentro de la ciudad.

En los allanamientos realizados en el marco de las nuevas imputaciones, se secuestraron 16.000 dólares en la vivienda de la joven y otros 3.300 dólares en una camioneta Toyota Hilux. En una de las habitaciones había una consola de videojuegos, accesorios de alta gama y televisores de grandes dimensiones.

En la casa del policía, en tanto, se encontraron armas, documentación de interés para la investigación, una motocicleta, teléfonos celulares, 7.500.000 pesos y 2.100 dólares.

La investigación

La fiscalía explicó que la investigación se inició el 24 de febrero de este año, cuando en el puesto de control de Gendarmería Nacional ubicado en El Naranjo, en la localidad salteña de Rosario de la Frontera, fue detenido Julio Norberto Cabrera. El hombre conducía un Volkswagen Gol Trend y viajaba acompañado de una mujer.

Durante la requisa del vehículo, se descubrieron 17 kilos de cocaína ocultos en el tanque de combustible, por lo que ambos fueron detenidos. Posteriormente, el 14 de agosto, Cabrera fue condenado a dos años y seis meses de prisión por el delito de transporte de estupefacientes, en el marco de un acuerdo pleno homologado por el juez de Revisión Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas.

A partir de la información extraída de los teléfonos celulares de los dos detenidos, la fiscalía avanzó con las pesquisas y, con la colaboración de personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Policía de Salta, identificó a otras personas que habrían intervenido en el transporte de los 17 kilos de droga.

Uno de los sospechosos identificados resultó ser el líder de la organización. Según la investigación, el día de la detención de Cabrera coordinó el transporte y viajaba por delante del automóvil, en un micro de larga distancia, para controlar el traslado del estupefaciente.

Las tareas de campo, que incluyeron seguimientos y vigilancias, se complementaron con intervenciones telefónicas. Así, se estableció que la organización se abastecía de cocaína procedente de Bolivia, que ingresaba al país por pasos ilegales de La Quiaca, en la provincia de Jujuy.

Luego, la droga era trasladada hasta San Antonio de los Cobres, en el oeste provincial, y desde allí, llegaba a la ciudad de Salta, donde era acopiada y acondicionada en vehículos, generalmente camionetas, en un taller mecánico ubicado en la zona este.

Según la investigación de la fiscalía, una parte menor de la cocaína era comercializada entre revendedores locales, mientras que el grueso de la droga era trasladado en vehículos que tenían como destino Buenos Aires y otros mercados del sur del país. En ese sentido, en una de las audiencias de formalización de la que participó, el fiscal general Villalba destacó con preocupación que la organización había logrado almacenar estupefacientes en la capital salteña.

Otro transporte de drogas tras la final del Mundial

Tras cuatro meses de vigilancia y seguimiento, el 19 de julio pasado, cuando las selecciones de Argentina y España disputaron la final del Mundial de fútbol en Estados Unidos, se detectaron movimientos de mayor envergadura por parte de la organización.

Los investigadores advirtieron intercambios de mensajes y conversaciones, así como el desplazamiento de una camioneta Volkswagen Amarok, que fue vista en el taller mecánico y en una vivienda de Cerrillos, donde reside la pareja del jefe de la organización.

El 21 de julio, el vehículo salió de Salta capital rumbo al sur del país y fue interceptado sobre la ruta 34, a la altura del paraje Cabeza de Buey. En compartimentos acondicionados en distintos sectores de la parte trasera transportaba 117 kilos de cocaína.

Posteriormente, durante el allanamiento a la vivienda de Cerrillos, se encontraron otros 70 kilos de la misma sustancia ocultos en un vehículo. El operativo culminó con la detención e imputación de ocho personas, entre ellas el líder de la organización, su pareja, transportistas y un vendedor de celulares que proveía esos dispositivos a la estructura narcocriminal.

También fue detenido e imputado el presunto financista, quien residía en una vivienda del barrio San Remo, donde cumplía una condena de cinco años y dos meses de prisión por transporte de estupefacientes, bajo la modalidad de arresto domiciliaria. El beneficio había sido otorgado debido a que alegó que debía cuidar a sus padres, de avanzada edad, y a un hijo menor con autismo.

Sin embargo, la investigación determinó que el hombre salía de su domicilio incluso para ir a pescar. La fiscalía señaló que, al intentar justificar su conducta, el imputado terminó por revelar que aguardaba los controles de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal para luego salir de su casa.

Los nuevos imputados

A partir del análisis de la información obtenida de los teléfonos celulares, la fiscalía identificó al policía y a la mujer, ahora detenidos, como otras de las personas tuvieron vinculación con el transporte de la droga desarticulado el 21 de julio, lo que permitió avanzar sobre la estructura narcocriminal.

Se estableció que el traslado de la cocaína desde San Antonio de los Cobres hasta la vivienda de Cerrillos habría estado a cargo de la joven de 25 años, que residía en el barrio Los Pinares, en esa localidad ubicada al sur de la capital salteña.

Durante la audiencia, la imputada sostuvo que realizaba traslados de personal para una empresa minera, como explicación de los más de 12 viajes que efectuó desde la ciudad hasta San Antonio de los Cobres. Sin embargo, la fiscalía consideró que esa actividad era una pantalla para ocultar su verdadero rol en la organización.

La auxiliar fiscal indicó que la mujer era la encargada de trasladar la droga hasta Cerrillos y señaló que no había evidencias que respaldaran su vínculo laboral con una empresa minera. También precisó que había sido vigilada y que contaban con fotografías de ella tanto en San Antonio de los Cobres como en La Quiaca, algunas junto a la pareja del líder de la organización.

En cuanto al policía federal, la fiscalía sostuvo que su aporte consistía en brindar información para garantizar la impunidad de los demás integrantes. Si bien habría borrado casi toda la información de su teléfono celular, las evidencias surgidas de los dispositivos de otros imputados permitieron establecer conexiones con la organización.

Además, la fiscalía señaló que contaba con filmaciones del suboficial en un inmueble del macrocentro al que también concurrían otros integrantes para coordinar los transportes de droga. Entre otras evidencias, Gual mencionó contactos que el suboficial mantuvo con colegas para averiguar la situación del jefe de la organización tras su detención, el 21 de julio.

Por último, al fundamentar el pedido de prisión preventiva para los nuevos imputados, la auxiliar fiscal mencionó la existencia de riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de la gravedad de los hechos. El juez hizo lugar al planteo y compartió los argumentos de la fiscalía, así como su preocupación por la penetración de la organización narcocriminal, que había logrado acopiar droga en la capital salteña y contar con la complicidad de un integrante de la Policía Federal.

