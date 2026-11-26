La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, inició una investigación tras el incendio de magnitud registrado en las dependencias de ARCA y Aduana, donde funcionan oficinas y un depósito de mercadería secuestrada por fuerzas federales en zona de frontera. No se registraron personas lesionadas, pero sí daños materiales de consideración.

Al analizar los elementos reunidos, la fiscal Murúa, planteó la incompetencia material de la Justicia provincial y remitió a la Fiscalía Federal de esa ciudad las actuaciones iniciadas por el incendio registrado en el predio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Entre los fundamentos del planteo, la Murúa señaló que el siniestro afectó directamente instalaciones y bienes pertenecientes a organismos del Estado Nacional, por lo que corresponde la intervención de la Justicia Federal.

Asimismo, destacó que el fuego provocó daños materiales en la estructura edilicia y en el sector posterior de depósito de Aduana, donde habitualmente se resguardan expedientes, registros fiscales y mercadería secuestrada bajo custodia de autoridades federales.

La decisión también tuvo en cuenta el informe pericial de Bomberos incorporado a las actuaciones el 25 de noviembre, realizado por el comisario inspector e ingeniero Aníbal Rodríguez, sobre la causal del incendio.

En función de estos elementos y de las disposiciones legales que atribuyen competencia al fuero federal en hechos que afectan el funcionamiento de organismos nacionales, Murúa dispuso la remisión de las actuaciones para que continúe la investigación en ese ámbito.