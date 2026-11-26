Buscan para ellas un entorno estable y afectivo, que les brinde cuidado, protección y acompañamiento para continuar desarrollándose. La convocatoria está dirigida a quienes puedan ofrecerles un hogar estable, con mucho afecto y compromiso para acompañarlas en sus necesidades y particularidades.

La mayor cursa el segundo año de la escuela secundaria. Además, completó un curso de capacitación en manicuría. Es extrovertida, paciente, respetuosa y tranquila, aunque inicialmente puede mostrarse reservada al relacionarse con personas adultas.

Su hermana menor cursa el primer año del nivel secundario. Es alegre y tranquila, aunque algo tímida, y tiene especial interés por las actividades deportivas, particularmente el básquet. Cuenta con un Certificado Único de Discapacidad, circunstancia que no intrerfiere en su trayectoria escolar.

Ambas participan en talleres extracurriculares y cuentan con los apoyos educativos y terapéuticos correspondientes para acompañar su desarrollo.

Quienes deseen obtener más información o postularse pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta al teléfono (0387) 4258026, de lunes a viernes de 8 a 13, o por whatsApp al 387 440-9797. También pueden realizar consultas por correo electrónico a regadop3@justiciasalta.gov.ar.

Las personas interesadas deberán completar la ficha de inscripción disponible en el link de abajo y remitirla como documento adjunto al correo electrónico del Registro. En el caso de postulantes domiciliados fuera de la provincia de Salta, las evaluaciones de idoneidad se llevarán a cabo en coordinación con el registro correspondiente a su jurisdicción.

