Personal policial confirmó a El Tribuno que cerca de las 3:50 se registró una alerta en el Sistema de Emergencias 911 por la presencia de intrusos en el comercio. Cuando los efectivos llegaron, uno de los propietarios ya se encontraba en el lugar y les informó que momentos antes se habían activado las alarmas. A través de las cámaras de seguridad había observado a personas dentro de la distribuidora.

De acuerdo con las primeras actuaciones, los ladrones ingresaron por las tapias y llegaron hasta una oficina ubicada en la primera planta, donde se encontraba una caja fuerte con dólares. El propietario no pudo precisar el monto sustraído, aunque fuentes extraoficiales señalaron que podría tratarse de unos 100 mil dólares. Los delincuentes se retiraron por el mismo sector por el que habían entrado.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos. Criminalística trabaja en el levantamiento de rastros y otras pruebas, mientras que también interviene un grupo investigativo para intentar identificar a los responsables.

Por otra parte, voceros cercanos al caso indicaron a este medio que llama la atención el conocimiento que tuvieron los delincuentes para llegar hasta ese sector del establecimiento. Una de las hipótesis es que al menos uno de ellos sabía dónde estaba ubicada la caja fuerte y que allí se guardaba una importante suma de dinero.

El Tribuno