Con una convocatoria exclusiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta presentó oficialmente su temporada de verano 2026/2027 y el Programa Provincial de Incentivo a la Demanda Turística. La actividad estuvo encabezada por la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, junto a la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Laura Teruel; el secretario de la entidad, Horacio Repucci; el vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de Argentina, Aldo Elías, y su director Ejecutivo, Franco Di Pasquo; el director Nacional de Desarrollo y Promoción de la Nación, Pablo Cagnoni; el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires, Adrián Manzotti; y el jefe de la Unidad de Venta Directa e Indirecta, Corporativo y Vacacional en Argentina, Emiliano Gandulia.

Estuvieron presentes también la secretaria de Turismo, Nadia Loza, y la subsecretaria de Promoción y Marketing, Laura Alcorta.

Ante periodistas, creadores de contenido y actores públicos y privados de la industria, las autoridades exhibieron el nuevo spot promocional, detallaron los ejes de una estrategia diseñada para atraer viajeros desde el principal mercado emisor del país y ofrecieron degustaciones de vinos de altura, alfajores regionales y el espectáculo folclórico del trío salteño Cabales, en una muestra integral de la identidad norteña.

Para acompañar ese lanzamiento, PreSalta, enmarcado en la política Impulso Salta, reintegrará el 50 % de las compras anticipadas realizadas en prestadores adheridos, con un tope de $ 150.000 por persona para aplicar en nuevos consumos dentro del territorio provincial. El beneficio alcanza tanto a residentes salteños como a visitantes, con el objetivo de dinamizar las reservas, facilitar la planificación de las vacaciones y movilizar la economía de cada localidad. Las bases y condiciones y el listado de empresas participantes se encuentran disponibles en www.presalta.ar.

Este acto coronó una semana de intenso despliegue territorial en la capital porteña. El cronograma comenzó los días 21 y 22 de noviembre con la participación institucional y artística de la Provincia en República Folklore, y continuó el domingo 23 con juegos y activaciones participativas en el centro comercial Alto Palermo, instancias donde el público general conoció de cerca los alcances del Programa Provincial de Incentivo a la Demanda Turística.

Vigencia y plazos de PreSalta

El esquema rige para operaciones concretadas entre el 20 de noviembre y el 13 de diciembre de 2026. Quienes contraten prestaciones dentro de ese lapso podrán recorrer Salta y aprovechar su beneficio en destino desde el 4 de enero hasta el 5 de marzo de 2027.

Para validar la devolución, los interesados deben gestionar sus comprobantes en www.presalta.ar.