Estas tareas, que consisten en la construcción de terraplenes para encauzar y desviar el flujo activo del río de hasta 33 metros de longitud que permitirá la protección del margen sur y desviará las aguas hacia el centro del cauce permitiendo así, su funcionamiento correcto.

Cabe destacar que, este año las aguas produjeron erosiones que afectaron el estribo, lo que demandó la realización de tareas de emergencia con tránsito limitado sobre el puente que está ubicado en el kilómetro 42 de la RN 50.

Para reducir futuros riesgos, sobre todo con los pronósticos que se brindan por la llegada del fenómeno climatológico de El Niño, desde la Dirección Nacional de Vialidad, se encararon estas tareas a las que se le sumarán las que se realizarán en el estribo propiamente dichas que ya fueron licitadas que incluyen la limpieza de terreno y extracción completa de las mallas de acero deformadas y restos de piedra de las defensas históricas colapsadas y todas las tareas para la nueva fundación y consolidación de la estructura con defensas flexibles de ingeniería pesada diseñadas para disipar la energía de la corriente y absorber asentamientos del lecho sin sufrir fisuras ni colapsos.

Si bien los trabajos se realizan sobre el cauce, los camiones que llevan el material atraviesan la ruta desde la cantera hacia el punto de obra, por lo que se solicita a los usuarios circular con precaución en el sector atendiendo la señalización de los banderilleros apostados en la ruta.