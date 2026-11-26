Prorrogaron por un año la emergencia hídrica

El Senado dio sanción definitiva y por unanimidad al proyecto que extiende, desde el 2 de diciembre de 2026 y por un año, la declaración de Emergencia Hídrica establecida por la Ley 8355 y sus sucesivas prórrogas.

La iniciativa pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Durante el debate, el senador Gonzalo Guaymás destacó la necesidad de mantener vigente la herramienta ante los distintos escenarios que puede enfrentar la provincia.

“Es fundamental lograr que se prorrogue esta emergencia”, sostuvo el legislador, quien señaló que las previsiones climáticas permiten anticipar determinados fenómenos, pero no necesariamente dimensionar los daños que pueden provocar.

Guaymás mencionó entre los antecedentes recientes el temporal que afectó a Embarcación, donde se registraron daños en árboles, calles, acequias y tomas de agua, además de anegamientos.

También señaló que la emergencia no se limita al acceso al agua potable. Como ejemplo, recordó una creciente de los ríos Luracatado y Maycha que afectó al departamento Molinos e ingresó a sectores del pueblo.

“Uno puede prever que llueva mucho, pero no puede predecir los daños que nos vayan a generar”, afirmó.

El senador sostuvo además que la prórroga permitirá al Estado actuar con mayor rapidez ante este tipo de situaciones mediante los comités de crisis que funcionan en los distintos departamentos y municipios.

La emergencia sociosanitaria continuará 180 días

El Senado también aprobó el proyecto que extiende por 180 días la declaración de Emergencia Sociosanitaria en los departamentos General San Martín, Orán y Rivadavia.

La medida había sido establecida originalmente mediante la Ley 8185 y cuenta con sucesivas prórrogas. El proyecto pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El senador Juan Cruz Cura, representante del departamento Orán, defendió la continuidad de la herramienta y señaló que permite al Estado responder ante situaciones de emergencia que se mantienen desde hace tiempo.

“Es importante tener una herramienta por parte del Estado ante una emergencia que la venimos prorrogando hace tiempo”, sostuvo.

Cura destacó que conoce las necesidades de los departamentos alcanzados y afirmó que existen dificultades vinculadas con los tiempos administrativos, las contrataciones y la burocracia estatal.

Por ese motivo, consideró necesario mantener vigente la emergencia para facilitar la respuesta ante las necesidades de la población.

El legislador también remarcó que los mecanismos de control institucional continúan vigentes. “Todos los controles de parte de la Sindicatura y de la Auditoría están presentes para poder constitucionalmente controlar esta emergencia”, afirmó.

El senador Roque Cornejo, en tanto, votó en contra del dictamen de mayoría sobre la prórroga de la emergencia sociosanitaria.