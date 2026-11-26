Alerta amarilla por tormentas fuertes en la Pre Puna de Salta y Puna de Jujuy
La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional indica que para esta tarde y noche se esperan tormentas localmente fuertes, abundantes precipitaciones, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.
Salta Hoy
26 / 11 / 2026
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Comprende en Salta la Pre Puna de los departamentos Iruya, Orán y Santa Victoria.
En tanto, para Jujuy alcanza a las zonas de Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi.
Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.