Comprende en Salta la Pre Puna de los departamentos Iruya, Orán y Santa Victoria.

En tanto, para Jujuy alcanza a las zonas de Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi.

Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.