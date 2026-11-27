El hecho ocurrió la noche del 11 de noviembre de 2025 en avenida Del Carnaval, detrás del Centro de Convenciones de Salta.

Según la Fiscalía, el imputado conducía con 1,97 gramos de alcohol en sangre y a exceso de velocidad, cuando invadió el carril contrario al realizar un sobrepaso prohibido.

La hipótesis indica que circulaba a 89,48 km/h cuando la máxima es de 60.

El choque frontal provocó lesiones graves que causaron el fallecimiento de la víctima horas después.

La causa pasó a la Oficina Judicial de Juicios para definir el Tribunal del debate oral.