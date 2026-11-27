Operativo preventivo de la Policía por los festejos estudiantiles de fin de curso
El despliegue de los efectivos será este viernes de 14 a 19 en Plaza España e incluirá las etapas previas y posteriores al tradicional banderazo.
Salta Hoy
27 / 11 / 2026
El dispositivo busca cuidar a los participantes, preservar los espacios públicos y garantizar la seguridad y la libre circulación.
Ante incidentes registrados en años anteriores, recomendaron evitar desplazamientos masivos, especialmente hacia el monumento a Güemes y zonas aledañas.
También recordaron las prohibiciones sobre el consumo de alcohol en espacios públicos, la pirotecnia sonora y las pintadas en bienes ajenos.
Asimismo, se recordó la disposición judicial vigente sobre el uso de bengalas y otros elementos que generen emisiones de humo tóxico.
La Policía convocó a estudiantes y familias a celebrar con responsabilidad y respeto por la comunidad.