El dispositivo busca cuidar a los participantes, preservar los espacios públicos y garantizar la seguridad y la libre circulación.

Ante incidentes registrados en años anteriores, recomendaron evitar desplazamientos masivos, especialmente hacia el monumento a Güemes y zonas aledañas.

También recordaron las prohibiciones sobre el consumo de alcohol en espacios públicos, la pirotecnia sonora y las pintadas en bienes ajenos.

Asimismo, se recordó la disposición judicial vigente sobre el uso de bengalas y otros elementos que generen emisiones de humo tóxico.

La Policía convocó a estudiantes y familias a celebrar con responsabilidad y respeto por la comunidad.