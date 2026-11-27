Según explicó, el sistema de primarias funcionaba con escasa competencia real y fue utilizado en menor medida por el peronismo —que históricamente privilegió las listas de unidad—, aunque su suspensión respondió a la dificultad de lograr una reforma consensuada más que a un ahorro decisivo.

"El único beneficio para el gobierno es que le da un poco de aire político" y además le brinda un mensaje a la sociedad de "no estamos tan débiles".

El analista destacó la debilidad estructural de los partidos políticos desde 2001, con gobernadores de fuerte autonomía distrital pero sin representación en el gobierno nacional.

"Con el tema de ludopatía creo que el gran ganador es la Iglesia, las familias y la sociedad", dijo Novaro y expresó que en la sesión de este jueves dio para que muchos sectores festejen.

"El peronismo muestra fuegos de artificio para asustar al adversario, pero al final el peronismo se mostrará unificado", expresó el especialista.

Finalmente, sostuvo que el presidente combina una imagen de "voluntad de hierro" con pragmatismo para desescalar conflictos cuando el costo político crece.

Y recordó el escándalo con Espert en 2025 que lo obligó a bajar el tono y dejar de insultar porque fue un gran papelón. "Son cabezas duras pero no tanto".

Finalmente indicó que "la iglesia demostró su poder con la ludopatía".