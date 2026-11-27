Mide aproximadamente 1,73 metros, es de tez blanca, ojos marrones claros, cabello teñido color cobrizo y utiliza aros en ambas orejas.

Al momento de ausentarse vestía pantalón vaquero oversize azul, zapatillas blancas, chomba beige con cuello verde, campera blanca con franjas grises, mochila azul y gorra negra.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que pueda contribuir a su localización, se comunique de inmediato al Sistema de Emergencias 911.