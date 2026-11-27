Rosario de Lerma: Buscan a un adolescente de 16 años
Emiliano Efraín se ausentó de su domicilio el martes 24 de noviembre. Su familia radicó la denuncia en la Comisaría 2 de Rosario de Lerma e interviene la Fiscalía Penal local.
Salta Hoy
27 / 11 / 2026
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Mide aproximadamente 1,73 metros, es de tez blanca, ojos marrones claros, cabello teñido color cobrizo y utiliza aros en ambas orejas.
Al momento de ausentarse vestía pantalón vaquero oversize azul, zapatillas blancas, chomba beige con cuello verde, campera blanca con franjas grises, mochila azul y gorra negra.
Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que pueda contribuir a su localización, se comunique de inmediato al Sistema de Emergencias 911.