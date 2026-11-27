El Pase Libre Estudiantil de SAETA estará vigente hasta el viernes 4 de diciembre
Será para todos los niveles. Después de esa fecha quedará suspendido hasta el inicio del ciclo lectivo 2027.
Salta Hoy
27 / 11 / 2026
Sin embargo, SAETA reconocerá los traslados de estudiantes terciarios y universitarios que deban rendir exámenes después del cierre del beneficio.
Para solicitar la acreditación del saldo correspondiente en la tarjeta estudiantil, los interesados tendrán que presentar el plástico y la certificación institucional que acredite fecha y asistencia a la evaluación.
El trámite estará habilitado hasta el miércoles 30 de diciembre en la sede central de Pellegrini esquina Corrientes, con atención de lunes a viernes de 8 a 15 horas.
De este modo, el sistema garantiza la cobertura para las mesas finales de nivel superior.