Sin embargo, SAETA reconocerá los traslados de estudiantes terciarios y universitarios que deban rendir exámenes después del cierre del beneficio.

Para solicitar la acreditación del saldo correspondiente en la tarjeta estudiantil, los interesados tendrán que presentar el plástico y la certificación institucional que acredite fecha y asistencia a la evaluación.

El trámite estará habilitado hasta el miércoles 30 de diciembre en la sede central de Pellegrini esquina Corrientes, con atención de lunes a viernes de 8 a 15 horas.

De este modo, el sistema garantiza la cobertura para las mesas finales de nivel superior.