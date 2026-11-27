“La humanidad va descubriendo que el liderazgo del Papa León se va imponiendo, así con la sencillez de su presencia”, indicó.

“Que el tema de la ludopatía se trate en el Congreso es una bocanada de aire fresco para el país”, expresó.

E hizo un recorrido histórico en la temática del juego y las apuestas: “Estos problemas son muy antiguos, pero ahora es más grave porque se convirtió en una industria. Y se investigó que con las crisis económicas aumenta el riesgo de buscar dinero fácil” expresó Cargnello.

Así indicó que “el mayor peligro es que hoy la problemática del juego on line afecta a los más chicos que buscan tener dinero fácil y terminan con grandes deudas que afectan especialmente a sus familias”.

En otra parte de la charla ratificó la presentación de su renuncia como arzobispo de Salta y su regreso a su provincia natal que es Catamarca.

“Estoy preparando mi regreso a Santa Cruz, que es un pueblo muy chiquito. Y quiero vivir allí y servir a la Iglesia en lo que se pueda porque realmente los años pesan”, dijo.

También tuvo tiempo de analizar su trayectoria como líder espiritual de la iglesia católica salteña en estas tres décadas: “Hice lo que pude según mi leal saber y entender y me quedaron varias cosas pendientes por diferentes causas; sin embargo eso no me amarga porque el proyecto de Dios va mucho más allá de lo que puede hacer una persona” reflexionó.

Anticipó que no tiene ningún preferido para sucederlo en el cargo y anticipó cómo el paso a paso del método de selección de los arzobispos en el Vaticano.

Finalmente, en un simpático ping pong de preguntas y respuestas; Cargnello mostró su lado menos conocido: su afición futbolera por Boca, por la Selección Nacional y la figura de Lionel Messi.

Además habló de su gusto por las empanadas salteñas. “Yo soy catamarqueño, pero a las empanadas salteñas, no hay con qué darle”, expresó.

Finalmente manifestó que le gustaría que algún representante de la iglesia católica dialogue con el presidente Javier Milei y también destacó la buena relación que tiene con el gobernador Gustavo Sáenz y al igual que la que tuvo con sus antecesores.