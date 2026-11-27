La competencia se desarrollará en el estadio Padre Ernesto Martearena y distintos predios de la provincia, con la posibilidad de obtener un pasaje gratuito al Mundialito de Cataluña 2027.

El evento contará con la Selección argentina del Ascenso Sub-18 y una selección de pueblos originarios de Salta.

Además, se trabaja para concretar la llegada de un equipo de Ucrania, pendiente de trámites y permisos. El torneo también tendrá presencia de captadores de talentos y buscará impulsar el turismo y la economía local.

Así lo comentó en los estudios de Radio Salta, Ezequiel Barraguirre, coordinador de la Agencia Salta Deportes de la Municipalidad de Salta.

Por otro parte mencionó la agenda para la realización de la 40.ª edición del Triatlón de la Cumbre en Salta que se correrá el domingo 6 de diciembre

La competencia de pruebas combinadas más grande del NOA reunirá a 1.000 atletas

También se disputarán las modalidades de biatlón y la trepada al cerro San Bernardo. Participarán deportistas de 12 provincias.

El pelotón contará con representantes de 12 provincias argentinas y un atleta de Francia (totalizando 13 distritos en el registro oficial).

Mientras que el 85,4% de los inscriptos son locales, un 14,6% viajará especialmente desde distintos puntos del país y del exterior para ser parte de la cita.