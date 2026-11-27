La Justicia Federal le aplicó una caución en dólares y una serie de medidas restrictivas al exsecretario de Hacienda de la Municipalidad de Salta, Pablo Gauffín.

El exfuncionario municipal durante la gestión de Gustavo Sáenz como intendente, se presentó hoy junto a su abogado Gorriti para prestar declaración indagatoria en una causa por presunto lavado de dinero, vinculada con el uso de facturas apócrifas emitidas desde la comuna.

En la audiencia, Gauffin recusó al juez federal Julio Bavio, y la Cámara Federal de Apelaciones tiene que resolver la recusación en 48 horas, por lo que el acto de indagatoria quedó pendiente.

En tanto, se le impusieron medidas de coerción, no salir de la provincia sin autorización de la justicia, presentarse del 1 al 5 de cada mes en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, una caución de 50 mil dólares y le retuvieron el pasaporte.