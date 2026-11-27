La Subsecretaría de Discapacidad del Ministerio de Salud Pública desarrollará una serie de actividades en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre. La programación incluye instancias de formación, espacios de intercambio y propuestas destinadas a promover la inclusión, la accesibilidad y el ejercicio de derechos.

El jueves 3 de diciembre se realizará una capacitación destinada a la Dirección de Bomberos de Salta sobre trato adecuado y perspectiva de discapacidad, con herramientas para mejorar la atención y la respuesta ante situaciones de emergencia.

El miércoles 9 se llevará adelante una mesa de trabajo para avanzar en la reactivación del Consejo Provincial de Discapacidad, en el marco de la Ley Nº 6966 y su modificatoria Nº 8397. Participarán organismos gubernamentales, el Foro de Intendentes e instituciones vinculadas a la temática. En la misma jornada se presentará el informe de gestión del Centro Provincial de Rehabilitación Física (CEPREFIS).

El lunes 14, de 9 a 12, en el salón de COPAIPA, se desarrollará “POV, cambiando historias”, una propuesta en la que personas con discapacidad compartirán sus experiencias y perspectivas para promover sus derechos, capacidades y participación, y contribuir a transformar las formas de abordar y comunicar la discapacidad. También participarán instituciones y emprendedores que presentarán propuestas y productos.

El martes 15, estudiantes de la Escuela Especial de Rosario de la Frontera y del Taller Municipal de Orientación Laboral realizarán una visita al Teleférico San Bernardo, como parte de una iniciativa que promueve el acceso al turismo y a espacios recreativos.

Por último, el miércoles 16, el CEPREFIS y SAETA llevarán adelante una actividad de entrenamiento en el uso del transporte público, destinada a fortalecer la autonomía y la seguridad de las personas con discapacidad en sus desplazamientos.