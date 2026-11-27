La Casona Histórica de Castañares continúa consolidándose como un espacio abierto al desarrollo de producciones artísticas y audiovisuales. Por su riqueza arquitectónica y su valor patrimonial, el histórico edificio municipal fue elegido en esta oportunidad como escenario para el nuevo videoclip del cantante salteño Christian Herrera.

Conocido como “El Cantor del Monte”, el artista presenta una nueva versión de “Chiquitita”, el emblemático clásico del grupo ABBA, junto a Isidro y Gero. La interpretación recupera la sensibilidad de una canción que atraviesa generaciones y le otorga un nuevo significado a través de un mensaje de esperanza, empatía y acompañamiento.

La producción audiovisual aborda la problemática del bullying, especialmente durante la infancia y la adolescencia, y busca generar conciencia sobre la importancia del respeto, la inclusión y el acompañamiento. La intención de los artistas es que el material pueda llegar a las escuelas y convertirse en una herramienta para que docentes y familias trabajen esta temática con niños y jóvenes.

“Queremos que este video sea un instrumento de trabajo para los docentes, que puedan utilizarlo con los chicos para ayudar a erradicar el bullying de las escuelas”, es el mensaje que acompaña esta iniciativa.

La elección de la Casona de Castañares vuelve a poner en valor este espacio histórico de la ciudad, que fue recuperado y hoy abre sus puertas para recibir proyectos culturales, educativos y audiovisuales. La Municipalidad de Salta acompaña estas iniciativas y facilita sus espacios patrimoniales para impulsar la creación y difusión artística.