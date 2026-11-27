El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 45, comprendida entre el 8 y el 14 de noviembre.

Virus respiratorios

En la última SE, en Salta se notificaron 446 casos de síndrome gripal, totalizando 28.074 positivos en lo que va del año. Los virus que circulan son influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus, rinovirus y adenovirus.

El rango etario más afectado en este periodo es el comprendido entre los 5 y 9 años, con 4252 casos, lo que representa el 15,1% del total. Seguido por los jóvenes de 25 a 34 años, con 3337 casos; y por los adolescentes de 10 a 14 años, con 3305 casos.

Además, hasta la SE 45, se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:

· Bronquiolitis en menores de 2 años: 88 casos – Acumulado: 6970

· Neumonía: 128 casos – Acumulado: 7649

· COVID-19: Hubo 4 nuevos casos - Acumulado: 29

La jefa del programa de Sala de Situación, Rocío Corrales, dijo que, en la última semana epidemiológica, hubo 72 pacientes hospitalizados, de los cuales uno requirió internación en cuidados intensivos.

No se registraron nuevas defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. El acumulado de fallecimientos es de 2.

Enfermedades transmitidas por mosquitos

No se confirmaron casos de dengue desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico 2026-2027.

Actualmente hay 151 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 117 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 32 están en estudio. Además, son 2 los probables.

Por otra parte, hasta la SE 45, se notificó 1 positivo para chikungunya en la provincia, en el departamento Orán con nexo epidemiológico en Bolivia. Además, 70 casos fueron descartados y 386 permanecen en estudio.

Hepatitis Virales

No se registraron nuevos casos durante la SE 45. El acumulado anual es de 14 positivos, todos diagnosticados por laboratorio.

De ellos, se han notificado 4 en el departamento Capital, 1 en Cafayate, 8 en San Martín y 1 en Rivadavia.

Actualmente hay 3 en estudio y 23 fueron descartados.

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)

· Salmonelosis: Se han notificado 3 nuevos casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 35.

· Botulismo: No se registraron casos.

· Botulismo del lactante: No se notificaron nuevos casos. Acumulado: 3

· Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos. Acumulado: 3 casos.

· Diarrea aguda: se registraron 737 casos en la SE 45. El acumulado de casos es de 47.987

Enfermedades zoonóticas

· No hubo nuevos casos de araneismo en la última SE. Acumulado: 22 casos

· Se han notificado 30 nuevos casos de picadura de alacrán. El acumulado, en lo que va del año, es de 398 casos

· No hubo nuevos casos de ofidismo. Acumulado: 64 casos

· Se han notificado 19 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), 12 en el departamento Capital, 3 en Metán, 1 en San Martín y 3 en Rivadavia. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 868 casos.

· No se registraron nuevos casos de brucelosis. Acumulado 3 casos

· Se registró 1 nuevo caso de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 43 casos

· No se notificaron nuevos casos de hidatidosis. Acumulado: 34 casos

· No se notificaron nuevos casos de hantavirosis. Acumulado: 24 casos

· No se registraron nuevos casos de rabia animal. Acumulado: 1 caso

· No hubo casos de psitacosis.

· No hubo casos de leptospirosis. Acumulado: 2 casos

Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)

· No se han notificado nuevos casos de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado 23 casos.

· No se han notificado nuevos casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 8 casos.

· No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 3 casos.

· No hubo nuevos casos de lepra. Acumulado: 13 casos

· No se notificaron nuevos casos de micosis profunda. Acumulado: 1 caso

Intoxicación por monóxido de carbono

En la última SE no hubo nuevos casos en la provincia. El acumulado es de 77, pertenecientes a los departamentos Capital (66), Cerrillos (4), La Candelaria (3), General Güemes (2), Rivadavia (1) y Rosario de Lerma (1).

Los rangos etarios más afectados son los niños, representando el 23,2% de los positivos; adultos de 25 a 34 años con el 21,9% y adolescentes con el 20,5%.