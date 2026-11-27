Xiomara Durán, Katherine Palmas y Benjamín Costilla son estudiantes del Colegio Secundario Rural Mediado por TIC N.º 5240, del paraje El Retiro, ubicado a más de 85 kilómetros de Pichanal. El equipo salteño obtuvo una mención de honor en la final del programa educativo Solve for Tomorrow 2026, realizada esta semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, evento organizado por Samsung.

En la presentación final, los acompañó el docente Juan Pedro Vega Cruz, quien también quedó entre los seis finalistas del premio nacional Docentes que Inspiran 2026.

El proyecto presentado en la competencia es denominado EcoDestil, que surgió para abordar la problemática del agua en el paraje El Retiro. Se trata de un sistema de tratamiento y desmineralización para reducir el contenido de sales y sodio del agua de su comunidad y favorecer su aprovechamiento para el consumo humano.

El Primer puesto en esta edición lo obtuvo el equipo de la Escuela Técnica General Juan Martín de Pueyrredón», de La Toma, San Luis, con EducInclusiva IA, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para adaptar materiales educativos a distintas necesidades de aprendizaje. El galardón siguiente es la mención de honor del proyecto salteño, seleccionado entre más de 800 propuestas presentadas a nivel nacional.

El secretario de Modernización y Servicios Públicos, Martín Güemes, y la directora de Inclusión Digital, Rocío Linares, acompañaron al equipo en la final realizada en Buenos Aires.

El secretario, Martín Güemes, indicó que “conectamos la escuela de El Retiro a internet mediante Starlink como parte del programa provincial de Conectividad y Recambio Tecnológico de Internet Satelital. Con esa conexión, docentes y estudiantes incorporan herramientas digitales a las clases”, explicó.

“Esa conectividad, sumada a la alianza con una empresa de alcance mundial como Samsung, abre nuevas oportunidades para nuestros estudiantes. Son ellos quienes, con su creatividad, su esfuerzo y su capacidad, transforman esas oportunidades en logros concretos”, concluyó.

La ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales, sostuvo que "este es una de los verdaderos valores de la educación: generar soluciones de impacto real para sus comunidades", además ponderó el trabajo en equipo y especialmente "el acompañamiento docente en cada resultados de excelencia de nuestros alumnos".

"Como señala el gobernador Gustavo Sáenz, la educación es el futuro de los salteños, por eso este Gobierno apuesta de manera fuerte a la gestión pública como un vehículo para que en toda la provincia nuestros estudiantes tengan las mismas oportunidades".

Antecedentes destacados de Salta

En 2025, Salta obtuvo el primer puesto nacional en Solve for Tomorrow con Solar Pack, un proyecto de estudiantes del Colegio N.º 5086 “Coronel Julio Sergio Jovanovics”, de Campo Quijano, acompañados por la profesora María Zerpa. El equipo diseñó una mochila con un panel solar para cargar dispositivos y brindar iluminación en zonas rurales y mineras con acceso limitado a la energía eléctrica.