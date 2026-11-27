La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, lleva adelante operativos preventivos de control de velocidad en distintas zonas de la ciudad.

Esta mañana se llevó a cabo uno en el barrio Tres Cerritos, específicamente sobre la avenida Reyes Católicos, cercana a la Universidad Católica de Salta (UCASAL).

La medida responde a los pedidos y reportes realizados por los vecinos mediante el Munibot, quienes advirtieron sobre situaciones de exceso de velocidad en distintos sectores de la ciudad.

Durante el procedimiento, los agentes utilizan radares móviles para detectar circulación por encima de las máximas permitidas, dialogar con los conductores, recordarles los límites vigentes y verificar la documentación obligatoria. En los casos en que se constató exceso de velocidad y, al requerir los papeles, se detectó la falta de documentación exigida, se labraron las actas correspondientes y se procedió a la retención del vehículo.

Al respecto, el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato, explicó el alcance de estos dispositivos: “Estos cinemómetros o radares móviles que tenemos en la Secretaría de Tránsito no generan multas automáticas, sino que son simplemente para poder trabajar en un aspecto primordial para nosotros como es la prevención del respeto a las velocidades permitidas”.

Asimismo, desde el área se reiteraron las condiciones indispensables para circular de manera segura y en regla:

Contar con licencia de conducir vigente

Portar el seguro obligatorio al día

Llevar la cédula verde

Contar con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en el caso de los automotores

No haber consumido alcohol y respetar las velocidades máximas establecidas

Por último, Assennato confirmó que los operativos continuarán desplegándose en distintos puntos de la ciudad en respuesta a los requerimientos de los vecinos, sumándose a los controles de alcoholemia, uso de casco y ruidos molestos en motocicletas.