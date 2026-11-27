La ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales, encabezó junto a la vicerrectora de la Universidad Nacional de Salta, María Rita Martearena, la firma de un nuevo protocolo que garantiza la continuidad del taller “La Física al Alcance de Todos – Prof. Daniel Córdoba”, un espacio que lleva décadas despertando vocaciones científicas y que colocó a Salta entre las provincias con mayor presencia en el prestigioso Instituto Balseiro.

El Gobierno de la Provincia de Salta, a través del Ministerio de Educación y Cultura, y la Universidad Nacional de Salta (UNSa) suscribieron un nuevo acuerdo de cooperación que permite sostener el funcionamiento del taller que, tras el fallecimiento del profesor Daniel Córdoba en 2019, continúa vigente gracias al trabajo de un equipo docente formado bajo su metodología.

El acuerdo también involucra a la Asociación Civil Ciencia al Alcance de Todos, encargada de la administración y el acompañamiento técnico del programa, que en el acto de rúbrica estuvo representada por Gustavo Barbarán. También participaron en la firma, el coordinador de Promoción y Desarrollo Científico Tecnológico, Livio Grattón y la subsecretaria de Difusión de Actividades, Oportunidades y Conocimiento Tecnológico, María de los Angeles Tinte Montalbetti.

El taller, que comenzó a dictarse en 1991 en el Instituto de Educación Media de la UNSa y luego se trasladó al predio universitario, se convirtió en una usina de físicos y científicos salteños, consolidando a la provincia como una de las jurisdicciones con más alumnos en el Balseiro.

Martearena destacó el acompañamiento de la provincia, "es la quinta vez en que se firma este convenio muy importante para la sociedad de Salta, ya que asisten más de 200 jóvenes". La vicerrectora de la UNSa recordó el origen del Taller en manos del profesor Daniel Córdoba a partir del cual muchos profesionales salteños egresaron del Instituto Balseiro; con este acuerdo, su legado continúa", aseguró.

Gabriel Soto, licenciado en Física, es profesor en el taller "Física al Alcance de Todos" y recordó que fue estudiante en este espacio siendo alumno de Daniel Córdoba. "La pasión por la física, preguntarnos por qué y para qué, son las principales enseñanzas", indicó.

También estuvieron presentes por la UNSa, la secretaria de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Nilsa María Sarmiento Barbieri; el secretario de Extensión Universitaria, Hugo Darío Iriarte Sánchez y el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, José Molina.