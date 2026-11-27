El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe de la OTAN, Mark Rutte, urgieron a Rusia a abstenerse de "expandir la guerra" en Ucrania, según el comunicado conjunto que se dio a conocer tras una reunión que mantuvieron en la residencia del mandatario del país norteamericano.

El encuentro, calificado como "extraordinario" y "muy impactante", se centró en las guerras en Ucrania e Irán, según el documento emitido por la Casa Blanca después de la cita a puertas cerradas en la residencia Mar-a-Lago de Trump.

"También discutimos la importancia de que Rusia evite cualquier acción que pueda de manera intencional o no intencional expandir la guerra, y la importancia de obtener una resolución pacífica de la guerra tan rápido como sea posible", agregó la declaración.

El llamado conjunto de Trump y Rutte se produce a pesar de que el líder estadounidense había descrito a su par ruso, Vladímir Putin, como su "amigo" durante una reunión en China la semana pasada.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, cuestionó los comentarios de Trump sobre Putin cuando declaró a la CNN: "Para nosotros, es un asesino".

"Lo que el presidente Trump está haciendo, incluida la reunión en Shenzhen, es poner una prueba a Putin", comentó Rutte en una entrevista con Fox News el miércoles, cuando fue consultado sobre los comentarios del magnate republicano.

Respuesta desde Moscú

"El líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, con sus locas acciones intenta deliberadamente provocar un enfrentamiento directo entre Rusia y los países de la OTAN para lograr una escalada incontrolable del conflicto y torpedear definitivamente el proceso de negociación para su resolución", denunció ayer la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, según un fragmento textual de la publicación en el sitio Actualidad RT.

En este sentido, la portavoz subrayó que "el régimen de Kiev intenta ampliar la geografía del conflicto" y "busca abiertamente escalarlo y extenderlo a zonas marítimas fuera del territorio ucraniano".

Ataque en el Báltico

Como primer ejemplo, Zajárova recordó que el pasado 21 de noviembre varios drones atacaron en aguas neutrales del golfo de Finlandia al buque de carga Sparta II, que cubría regularmente la ruta de San Petersburgo a Kaliningrado para abastecer al enclave ruso.

La vocera señaló que el director de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas de Finlandia, Aki-Mauri Huhtinen, admitió públicamente la posible implicación de Kiev en este ataque, tras lo cual varios países con salida al Báltico advirtieron a Ucrania el 23 y 24 de noviembre sobre la inadmisibilidad de propagar "esta monstruosa actividad suya en la región".

"Demostró moderación"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha "demostrado moderación" al no utilizar armas nucleares en el conflicto con Ucrania, según declaró el enviado de la Casa Blanca, Jared Kushner, quien describió al líder ruso como un "gran hombre de política".

Kushner, yerno del presidente Donald Trump, afirmó estar convencido de que Putin deseaba la paz, en una extensa entrevista para el podcast "MD Meets" de Mathias Döpfner.

"Mi opinión es que no solo quiere la paz; quiere intentar cambiar la relación con Estados Unidos, y quiere intentar ver si tal vez haya una manera de empezar de nuevo".

"Hasta ahora, Putin ha demostrado moderación; ha accedido a no usar armas nucleares, lo cual obviamente es muy importante, y nos ha asegurado que esa no es su intención", añadió.