La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Salta Deportes, junto a la marca BROOKS, anunció la realización del BROOKS Ciudad de Salta Night Trail, la primera carrera nocturna de montaña de la capital salteña, que invitará a los atletas a recorrer la ciudad y sus cerros «bajo una nueva luz».

La prueba tendrá lugar el sábado 24 de abril de 2027, a partir de las 20 horas, con punto de largada y llegada en la plaza 9 de Julio, en pleno casco histórico. Desde allí, los corredores afrontarán un trazado de 12 kilómetros con 400 metros de desnivel positivo que conectará la arquitectura colonial del centro con los senderos de los cerros que rodean la ciudad, inmersos en un entorno natural de yungas.

Equipados con linterna frontal y con la vista panorámica de las luces de la ciudad como marco, la competencia está pensada tanto para corredores de calle como de montaña que busquen una experiencia deportiva diferente.

Desde la organización informaron que el evento contará con un cupo limitado de 2.000 corredores y que las inscripciones abrirán próximamente. Todos los detalles sobre el proceso de registro y el reglamento se darán a conocer a través de las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Salta y de la Agencia Salta Deportes.