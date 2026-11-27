Organizado por la Comisión de Golf de Valle Escondido, este sábado a partir de las 7.30 horas se llevará a cabo el Torneo Abierto del club en sus instalaciones de la entidad del acceso Norte de la ciudad, denominado "Mulligan".

El mismo estará destinado a golfistas masculinos de las categorías A, B y C, mientras que las damas competirán en una única categoría.

Cabe destacar que todos los ganadores de cada categorías del torneo de hoy competirán en 11 de diciembre próximo en el Córdoba Golf Club con los ganadores de todo el país del "Mulligan". El ganador de la gran final a jugarse en la ciudad mediterránea tendrá acceso a participar en 2027 del torneo de Escocia.

El Mulligan Golf Open Escocia 2027 es un circuito nacional de golf amateur en Argentina cuyo premio mayor es un viaje todo pago para jugar en St. Andrews.

Pero lo cierto es que en el torneo de mañana también se premiará al best approach, o mejor golpe de aproximación y al long drive, el golpe más largo.

El torneo tendrá las primeras salidas a partir de las 7.30 horas, mientras que a las 12 está prevista la salida por la tarde. La entrega de premio se llevará a cabo a las 19 horas.

Para las últimas inscripciones, que podrán realizarse antes del inicio del torneo, los interesados podrán comunicarse con el número de contacto 3875547873 (recepción) o al 3876 85-4205.